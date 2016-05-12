​В Буркина-Фасо 15 человек погибли в ДТП с автобусом

Баку. 12 Май. REPORT.AZ/ Автобус попал в ДТП в провинции Базега в центральной части Буркина-Фасо, 15 человек погибли, более 30 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя полиции.

Инцидент произошел в понедельник в 70 километрах к югу от столицы Буркина-Фасо, города Уагадугу, однако агентству стало известно о нем только два дня спустя. Как сообщил агентству представитель полиции Сами Да (Sami Da), автобус следовал по маршруту Уагадугу-Манга. Водитель потерял контроль над транспортным средством на большой скорости, и автобус сошел с дороги.

ДТП с участием автобусов не редкость в странах западной Африки.