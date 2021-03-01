В Буркина-Фасо 11 человек погибли при обрушении золотоносной шахты

Еще трое получили ранения

По меньшей мере 11 человек погибли при обрушении старательской шахты по добыче золота в центральной части Буркина-Фасо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник правительство страны.

"Согласно поступившей информации, 28 февраля в округе Бам произошло обрушение шахты, погибли 11 человек, еще трое получили ранения, - цитирует заявление властей агентство Xinhua. - Министерство шахт и карьеров принимает усилия для оказания помощи пострадавшим".

Начато расследование причин произошедшего.