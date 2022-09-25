В Бундесвере появится командование для борьбы с гибридными угрозами

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) создает новое командование, главной задачей которого будет оперативное реагирование на гибридные угрозы.

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) создает новое командование, главной задачей которого будет оперативное реагирование на гибридные угрозы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство DPA, ссылаясь на командующего новой структурой Карстена Бройера.

Бройер пояснил, что новое командование призвано улучшить способность ВС ФРГ реагировать на "целенаправленную дестабилизацию". Гибридными угрозами, по его словам, является "такое состояние, при котором можно сказать, что это уже не совсем мир, но и не совсем война".

Центральный командный пункт будет открыт канцлером ФРГ Олафом Шольцем и министром обороны Кристине Ламбрехт в понедельник.