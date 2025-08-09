В Бундестаге заявили, что признание Германией Палестины пока исключено

Признание государственности Палестины Германией в настоящий момент исключено.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Томас Рёвекамп, подчеркнув, что такой шаг должен быть "следствием мирного процесса, а не его предпосылкой".

"Я считаю, что это исключено. Кстати, не только в этом, но и в предыдущем правительстве мы всегда придерживались мнения, что признание Государства Палестина должно быть следствием мирного процесса, а не его предпосылкой. И в этом отношении ничего не изменилось", - сказал Рёвекамп.

Он прокомментировал решение правительства ФРГ приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю, отметив, что его поддерживают все три партнера по коалиции: Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии. "Это решение правительство Германии приняло совместно, и оно также будет осуществляться совместно", - подчеркнул глава комитета Бундестага. При этом он назвал нормальным критику такого решения.