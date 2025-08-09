О нас

В Бундестаге заявили, что признание Германией Палестины пока исключено

Другие страны
9 августа 2025 г. 15:04
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Томас Рёвекамп, подчеркнув, что такой шаг должен быть "следствием мирного процесса, а не его предпосылкой".

"Я считаю, что это исключено. Кстати, не только в этом, но и в предыдущем правительстве мы всегда придерживались мнения, что признание Государства Палестина должно быть следствием мирного процесса, а не его предпосылкой. И в этом отношении ничего не изменилось", - сказал Рёвекамп.

Он прокомментировал решение правительства ФРГ приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю, отметив, что его поддерживают все три партнера по коалиции: Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии. "Это решение правительство Германии приняло совместно, и оно также будет осуществляться совместно", - подчеркнул глава комитета Бундестага. При этом он назвал нормальным критику такого решения.

