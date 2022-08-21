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В Бундестаге призвали увеличить поставки оружия Украине

В Бундестаге призвали увеличить поставки оружия Украине В Бундестаге призывают увеличить поставки вооружения Украине.
Другие страны
21 августа 2022 г. 20:21
В Бундестаге призвали увеличить поставки оружия Украине

В Бундестаге призывают увеличить поставки вооружения Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Spiegel.

Депутаты Кристиан Клинк (СДПГ), Сара Нанни (Союз 90/Зеленые) и Александр Мюллер (СвДП) заявили о важности поддержки Украины. Они выступают за увеличение поставок оружия Украине в долгосрочной перспективе. По их мнению, поддержка должна включать обучение бойцов, поставку боеприпасов и пр.

Депутаты отмечают, что результат российско-украинской войны будет иметь прямые последствия для Европы, в том числе и для Германии.

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