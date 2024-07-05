В Бундестаге призвали лишить Венгрию председательства в Совете ЕС

Венгрия должна оставить председательство в Совете ЕС из-за визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву.

Венгрия должна оставить председательство в Совете ЕС из-за визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву.

Как передает Report , об этом заявил председатель комитета по внешней политике Бундестага (парламент ФРГ) Михаэль Рот из Социал-демократической партии.

"То, что Орбан постыдно злоупотребляет председательством в Совете ЕС и едет в Кремль без мандата, является скандалом. Он подрывает основные принципы внешней политики ЕС. Либо венгерское правительство уважает свою нынешнюю роль в ЕС, либо оно должно уйти с поста председателя", - написал Рот в соцсети Х.

В Кремле 5 июля прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и Орбана, которые длились более 2,5 часа. Они проходили при участии делегаций, в которые входили главы МИД обеих стран.