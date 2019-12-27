 Наверх

В бундестаге обвинили Трампа в попытке экономически подчинить Европу

​В бундестаге обвинили Трампа в попытке экономически подчинить Европу

В бундестаге обвинили американского лидера Дональда Трампа в попытке экономически подчинить Европу введением санкций против "Северного потока-2".

Как сообщает Report cо ссылкой на Reuters, об  этом в интервью Passauer Neue Presse заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс.

"Американский президент пытается экономически подчинить Европу. Так не обращаются друг с другом", — сказал он, отметив, что Соединённые Штаты не должны участвовать в принятии решений по газопроводу.

23 декабря в кабмине ФРГ заявили о намерении правительства выработать реакцию на санкции США по "Северному потоку- 2".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!