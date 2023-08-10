В Бундестаге хотят усилить давление на канцлера в вопросе поставок ракет Taurus Киеву

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер планирует выступить с парламентской инициативой, чтобы усилить давление на канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер планирует выступить с парламентской инициативой, чтобы усилить давление на канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сам политик.

"Теперь, когда некоторые представители Социал-демократической партии Германии [СДПГ] также выступают за поставку, нам следует подумать о парламентской инициативе, чтобы усилить давление на ведомство канцлера", - заявил политик.

Таким образом, представители блока ХДС и Христианско-социального союзов, а также СДПГ, партии "зеленых" и Свободной демократической партии "могли бы совместно призвать канцлера к поставке вооружений", считает он.

Эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид также не исключил возможность поставки Киеву таких ракет в будущем. Тем не менее, согласно его оценке, для этого "еще не выполнены два условия": США не поставили украинцам аналогичные средства поражения, а вопрос обучения украинских военных управлению ими тоже остается открытым. Шмид подчеркнул, что германские военнослужащие не могут наводить ракеты на цели вместо украинцев, поскольку это было бы равносильно "участию в войне".

Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что украинский президент Владимир Зеленский обсуждал с Шольцем во время визита в Берлин 14 мая вопрос передачи Taurus, которые Киев "хотел бы срочно получить".

Taurus считаются аналогом британо-французских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше.