В Бухаресте военные и полицейские провели акцию протеста

Около тысячи румынских военнослужащих запаса, полицейских и работников пенитенциарных заведений провели акцию протеста перед зданиями правительственных министерств в столице Бухаресте, требуя повышения зарплат и пенсий.

Около тысячи румынских военнослужащих запаса, полицейских и работников пенитенциарных заведений провели акцию протеста перед зданиями правительственных министерств в столице Бухаресте, требуя повышения зарплат и пенсий.

Как передает Report со ссылкой на агентство Agerpres, протест вызван и тем, что в парламенте в настоящее время обсуждается законопроект, предусматривающий сокращение пенсий в системе обороны, правопорядка и национальной безопасности.

Демонстрация проходила перед зданиями правительства, министерств внутренних дел, труда, финансов и юстиции. Манифестанты несли плакаты с надписями "Мы рабы вашей некомпетентности", "Мы защищаем не партию, а страну" и "Не презирайте тех, кто вас защищает". Акция была организована Профсоюзом уволенных в запас военных и Национальным профсоюзом полицейских и контрактного персонала (SNPPC).

"МВД переживает острую нехватку кадров, потому что низкие зарплаты не привлекают молодежь, - сказал агентству лидер SNPPC Василе Зелка. - А по мере выхода на пенсию достигших соответствующего возраста сотрудников у оставшихся на службе полицейских значительно возрастает объем работы".