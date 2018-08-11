В Бухаресте вновь проходит антиправительственный митинг

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Митинг против правительства снова проходит в столице Румынии, движение транспорта вокруг центральной площади перекрыто.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу агентство Agerpres.

"Более 5 тысяч человек собрались в субботу вечером на площади Победы, где проходит антиправительственный митинг. Люди принесли с собой флаги Румынии, США, Великобритании, Швеции, Канады, Бельгии и Испании", — сказано в сообщении.

За порядок на площади отвечают жандармы, но есть и представители полиции и скорой помощи SMURD. Движение транспорта на соседних улицах перекрыто. Люди принесли с собой вувузелы и барабаны. Но атмосфера на площади гораздо спокойнее, чем накануне, отмечает агентство.

"В 21.00 мы исполним гимн, а затем сядем на асфальт и будем протестовать сидя, каждый раз, когда на нас будут нападать жандармы, мы будем садиться. Когда мы говорили, что у нас болят глаза из-за газа, они нас атаковали и угрожали сигнальными ракетами и водометами — покажем настоящие демократические ценности", — написано на официальной странице мероприятия в Facebook.