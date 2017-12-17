В Бухаресте прошли похороны бывшего короля Румынии Михая I

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В столице Румынии — Бухаресте — в субботу, 16 декабря, состоялись похороны бывшего короля страны Михая I, который скончался на 97-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

Отмечается, что представители ряда королевских домов Европы, включая бывшего короля Испании Хуана Карлоса I и британского принца Чарльза, приехали в Румынию, чтобы проститься с экс-монархом.

Ранее сообщалось, что Михай I умер в своей резиденции в Швейцарии в возрасте 97 лет.

В марте 2016 года у бывшего румынского короля было диагностировано онкологическое заболевание.

Михай I дважды руководил Румынией — с 1927 по 1930 год, а также с 1940 по 1947 год. Во время своего второго царствования он вывел страну из гитлеровской коалиции.