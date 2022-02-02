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В Бухаресте прошла акция протеста работников правоохранительных органов

В Бухаресте прошла акция протеста работников правоохранительных органов Полицейские, работники пенитенциарных учреждений и отставные военные провели в среду акцию протеста в столице Румынии, требуя главным образом повышения зарплат и пенсий.
Другие страны
2 февраля 2022 г. 20:43
В Бухаресте прошла акция протеста работников правоохранительных органов

Полицейские, работники пенитенциарных учреждений и отставные военные провели в среду акцию протеста в столице Румынии, требуя главным образом повышения зарплат и пенсий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Радио Румынии.

Более 2 тыс. протестующих в зеленых жилетах с барабанами и вувузелами организовали митинг перед штаб-квартирой правительства, где в это время проходило очередное заседание кабмина, затем прошли по главным столичным бульварам к зданию МВД, где также выразили протест, и завершили акцию перед Дворцом парламента.

Участники протеста утверждают, что, вопреки закону, их зарплаты и пенсии не были индексированы в соответствии с темпами роста инфляции с 2019 года. Они также требуют решить проблемы нехватки персонала, недостаточного оснащения техническими средствами и неудовлетворительных условий работы.

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