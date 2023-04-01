В Бухаресте пройдет Международная конференция по безопасности на Черном море

Организуемая Румынией и Украиной международная конференция по безопасности на Черном море пройдет в Бухаресте 13 апреля.

Организуемая Румынией и Украиной международная конференция по безопасности на Черном море пройдет в Бухаресте 13 апреля.

Как передает Report , об этом сообщил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "Бухарестской девятки" в городе Лодзь.

"Пользуюсь случаем, чтобы пригласить моих коллег, министров на конференцию по безопасности на Черном море, которая состоится 13 апреля в Бухаресте, - приводит его слова румынское внешнеполитическое ведомство. - Конференцию организуют совместно Румыния и Украина на уровне министров иностранных дел и обороны, и это будет первая конференция высокого уровня по безопасности на Черном море под эгидой "Крымской международной платформы".

По словам Ауреску, на конференции будут обсуждены "последствия и уроки войны в Украине в отношении будущей среды безопасности на Черном море".