В Бухаресте пройдет Международная конференция по безопасности на Черном море

Организуемая Румынией и Украиной международная конференция по безопасности на Черном море пройдет в Бухаресте 13 апреля.
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"Пользуюсь случаем, чтобы пригласить моих коллег, министров на конференцию по безопасности на Черном море, которая состоится 13 апреля в Бухаресте, - приводит его слова румынское внешнеполитическое ведомство. - Конференцию организуют совместно Румыния и Украина на уровне министров иностранных дел и обороны, и это будет первая конференция высокого уровня по безопасности на Черном море под эгидой "Крымской международной платформы".
По словам Ауреску, на конференции будут обсуждены "последствия и уроки войны в Украине в отношении будущей среды безопасности на Черном море".