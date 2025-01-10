О нас

В Бухаресте проходят протесты против повторного проведения президентских выборов

В Бухаресте проходят протесты против повторного проведения президентских выборов Несколько тысяч сторонников независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску проводят митинг протеста перед Дворцом парламента в Бухаресте, где размещается Конституционный суд (КС).
Другие страны
10 января 2025 г. 14:05
В Бухаресте проходят протесты против повторного проведения президентских выборов

Несколько тысяч сторонников независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску проводят митинг протеста перед Дворцом парламента в Бухаресте, где размещается Конституционный суд (КС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agerpress.

Съехавшиеся из многих уездов страны манифестанты требуют отмены решения КС о повторном проведении президентских выборов и возобновления второго тура этих выборов, который был прерван в декабре прошлого года.

Несанкционированный городскими властями митинг называется "Великое юридическое объединение румын". Его участники, которые держат национальные флаги и иконы, скандируют: "Верните второй тур!", "Кэлин Джорджеску - божий человек!", "Воры!". Они требуют отставки членов Конституционного суда и президента Клауса Йоханниса.

Манифестанты подписывают формуляры с обращением к КС, в котором требуют "немедленного возобновления второго тура президентских выборов с 8 декабря, прерванного самоуправно, незаконно и антиконституционно".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi