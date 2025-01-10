В Бухаресте проходят протесты против повторного проведения президентских выборов

Несколько тысяч сторонников независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску проводят митинг протеста перед Дворцом парламента в Бухаресте, где размещается Конституционный суд (КС).

Несколько тысяч сторонников независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску проводят митинг протеста перед Дворцом парламента в Бухаресте, где размещается Конституционный суд (КС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agerpress.

Съехавшиеся из многих уездов страны манифестанты требуют отмены решения КС о повторном проведении президентских выборов и возобновления второго тура этих выборов, который был прерван в декабре прошлого года.

Несанкционированный городскими властями митинг называется "Великое юридическое объединение румын". Его участники, которые держат национальные флаги и иконы, скандируют: "Верните второй тур!", "Кэлин Джорджеску - божий человек!", "Воры!". Они требуют отставки членов Конституционного суда и президента Клауса Йоханниса.

Манифестанты подписывают формуляры с обращением к КС, в котором требуют "немедленного возобновления второго тура президентских выборов с 8 декабря, прерванного самоуправно, незаконно и антиконституционно".