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В Бухаресте при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 погибло 10 человек

В Бухаресте при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 погибло 10 человек По данным Минздрава, в последние два месяца в отделениях интенсивной терапии румынских больниц были проведены 292 проверки
Другие страны
2 февраля 2021 г. 18:22
В Бухаресте при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 погибло 10 человек

Количество погибших после пожара в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша в Бухаресте, где лечатся пациенты с коронавирусом, достигло 10.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения.

Речь идет о 80-летнем мужчине с тяжелой формой COVID-19, который после пожара был переведен в отделение интенсивной терапии бухарестской Университетской больницы и подключен к аппарату ИВЛ. Всего пять пациентов погибли непосредственно в пожаре, а другие пять - после перевода в другие больницы.

Пожар произошел в пятницу утром на первом этаже одного из корпусов института. 53 пациента были перевезены в другие городские больницы, всего в корпусе находились 102 человека. Смешанная комиссия расследует обстоятельства трагедии, причины которой пока неизвестны.

По данным Минздрава, в последние два месяца в отделениях интенсивной терапии румынских больниц были проведены 292 проверки, в результате которых было обнаружено 1 921 нарушение в области противопожарной безопасности, из которых до сих пор устранены лишь 138.

За прошедшие 24 часа в стране заразились коронавирусом 12 676 человек, умерли 111. Всего в Румынии заразились 732 732 человека, 678 473 инфицированных вылечились, 18 513 умерли.

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