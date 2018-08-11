В Бухаресте после массовых беспорядков задержали более 30 человек

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Массовый антиправительственный протест в Румынии накануне завершился беспорядками, задержаны 33 человека, заведено восемь уголовных дел.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Жандармерии Румынии Мариус Милитару на пресс-конференции.

"Были задержаны и доставлены в отделения столичной полиции 33 человека, к этому часу заведено восемь уголовных дел. Структуры МВД мобилизованы для установления личности лиц, которые отобрали пистолет у нашей коллеги, когда ее повалили на землю и жестоко избили, она может остаться парализована", — заявил М.Милитару.

По его словам, медицинская помощь была оказана 450 пострадавшим, в том числе 35 сотрудникам органов правопорядка, 11 из них были госпитализированы.

М.Милитару объяснил, что правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы в целях обороны.

Требования, с которыми митингующие вышли на протест 10 августа, касались роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создании однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры (румыны из Франции, Италии, ФРГ, США и др.).