​В Буэнос-Айресе в аптеках заканчиваются медицинские маски

Жители Буэнос-Айреса скупают медицинские маски в некоторых аптеках они пропали вовсе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили работники отрасли.

"У нас маски закончились, причем ещё в конце прошлой недели, нет пока ни в аптеках, ни на складе", - сообщил сотрудник Farmacity, одной из крупнейших аргентинских сетей аптек.

Работники другой сети - Farmamed - заявили, что маски либо все раскуплены, либо остались только дорогие.

Средняя цена на маску в различных аптеках Буэнос-Айреса составляет 30 песо (примерно 50 центов), но почти все они распроданы. Чаще можно встретить цену в 60 песо (почти один доллар). В туристических районах столицы, например в Реколете, цены доходят до 120 песо (почти два доллара за маску).