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В Буэнос-Айресе ветер сломал одну из главных достопримечательностей

В Буэнос-Айресе ветер сломал одну из главных достопримечательностей Штормовой ветер сломал одну из главных достопримечательностей столицы Аргентины - механический цветок Флоралис Хенерика.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 23:01
В Буэнос-Айресе ветер сломал одну из главных достопримечательностей

Штормовой ветер сломал одну из главных достопримечательностей столицы Аргентины - механический цветок Флоралис Хенерика.

Как передает Report, об этом передает с места корреспондент ТАСС.

В результате разгула стихии на земле оказался один из шести лепестков цветка.

Объект был подарен городу его создателем, аргентинским архитектором Эдуардо Каталано, и установлен в 2002 году. По замыслу автора, посредством гидравлической системы цветок высотой 20 м и весом 18 тонн должен был каждый день распускать и закрывать лепестки, однако из-за поломок последние годы механизм оставался в закрытом или открытом состоянии без движения.

Ураган обрушился на Буэнос-Айрес в ночь на воскресенье. Ветром в городе были повалены сотни деревьев, нарушена работа одного из аэропортов. На проходившем в городе фестивале пострадали 15 человек. В пригороде Буэнос-Айреса погибла женщина, получившая травму головы при падении ветки дерева.

Ранее стихия ударила по аргентинскому городу Баия-Бланка, расположенному на атлантическом побережье. Там из-за штормового ветра обрушилась крыша здания, в котором в этот момент проходило спортивное мероприятие со зрителями. Погибли не менее 13 человек.

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Версия на азербайджанском языке Buenos-Ayresdə külək şəhərin görkəmli yerinə zərər vurub

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