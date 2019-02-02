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    В Буэнос-Айресе в результате пожара в гостинице пострадали 42 человека

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Пожар произошел в одной из гостиниц в центре Буэнос-Айреса на проспекте Корриентес, популярном у туристов, пострадали 42 человек, из них трое в тяжелом состоянии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, пожар начался на пятом этаже. Часть людей оказалась в ловушке, их спасали пожарные.

    Полиция оцепила место.Пострадавшие доставлены в больницы, среди них восемь несовершеннолетних. В основном это отравление дымом. У двоих спасателей ожоги 60% тела.

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