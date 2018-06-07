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    В Буэнос-Айресе нашли мертвой сестру королевы Нидерландов

    © Yves Herman/Reuters

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Буэнос-Айресе Инес Соррегьету, сестру королевы Нидерландов Максимы, нашли мертвой.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает  аргентинское издание La Nacion.

    Представитель правительства Голландии подтвердил факт ее смерти.

    "Подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась в среду ночью (6 июня)", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что сестре королевы было 32 года. Ее обнаружили в ее собственной квартире.

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