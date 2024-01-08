В Будапеште переименовали площадь из солидарности с Израилем

Площадь Теодора Герцля в Будапеште на две недели переименовали в площадь 7 октября из солидарности с Израилем.

Площадь Теодора Герцля в Будапеште на две недели переименовали в площадь 7 октября из солидарности с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на данной площади расположена главная синагога Венгрии, передает.

Теодор Герцль в 19 веке стал основателем Всемирной сионистской организации.

"Террористическое нападение ХАМАС не имеет ничего общего с борьбой палестинского народа", - прокомментировал эту меру будапештский чиновник Петер Нидермюллер, глава управления 7-го района Будапешта, где находятся исторический еврейский квартал и синагога.