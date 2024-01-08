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В Будапеште переименовали площадь из солидарности с Израилем

В Будапеште переименовали площадь из солидарности с Израилем Площадь Теодора Герцля в Будапеште на две недели переименовали в площадь 7 октября из солидарности с Израилем.
Другие страны
8 января 2024 г. 08:57
В Будапеште переименовали площадь из солидарности с Израилем

Площадь Теодора Герцля в Будапеште на две недели переименовали в площадь 7 октября из солидарности с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на данной площади расположена главная синагога Венгрии, передает.

Теодор Герцль в 19 веке стал основателем Всемирной сионистской организации.

"Террористическое нападение ХАМАС не имеет ничего общего с борьбой палестинского народа", - прокомментировал эту меру будапештский чиновник Петер Нидермюллер, глава управления 7-го района Будапешта, где находятся исторический еврейский квартал и синагога.

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Версия на английском языке Budapest square temporarily renamed to honor Oct. 7 victims

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