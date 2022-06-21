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В Брюсселе заявили, что ЕС и НАТО активизировали сотрудничество

В Брюсселе заявили, что ЕС и НАТО активизировали сотрудничество В нынешней ситуации военных действий России в Украине Европейский союз и НАТО, а также их члены проявили полное единство и активизировали сотрудничество.
Другие страны
21 июня 2022 г. 06:19
В Брюсселе заявили, что ЕС и НАТО активизировали сотрудничество

В нынешней ситуации военных действий России в Украине Европейский союз и НАТО, а также их члены проявили полное единство и активизировали сотрудничество.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили министры иностранных дел стран ЕС.

"Стратегическое партнерство ЕС-НАТО более надежно и актуально, чем когда-либо, в этот критический момент для евроатлантической безопасности", - говорится в постановлении Совета ЕС по иностранным делам, принятом в понедельник в Люксембурге.

Министры приняли к сведению седьмой отчет о ходе реализации 74 совместных целей стратегического партнерства, согласованных в заявлениях от 6 декабря 2016 года и 5 декабря 2017 года.

Кроме политических консультаций на уровне руководящих органов и рабочих групп налажены сотрудничество в области стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации, согласование оборонного планирования в случаях, когда требования частично совпадают, диалог по вопросам военной мобильности и штабное взаимодействие в Украине, отмечается в документе.

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