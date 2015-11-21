​В Брюсселе закрыты все крупные магазины, киноконцертные и выставочные залы и стадионы

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ После повышения уровня антитеррористической безопасности в бельгийской столице в эти выходные дни будут закрыты крупные магазины, киноконцертные и выставочные залы, а также стадионы, бассейны и клубы. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили брюссельские власти.

Метро не будет функционировать, как минимум, до полудня (14:00 мск) воскресенья. Отменены все крупные спортивные мероприятия, включая два футбольных и баскетбольный матчи, а также концерт французской рок-звезды Джонни Холлидея.

На крупнейших торговых улицах не работает практически ни один магазин. Закрыт крупнейший киноцентр Брюсселя "Кинеполис", не функционирует выставочный центр "Атомиум", блокирован центр посетителей Европарламента.

Высший - четвертый - уровень террористической угрозы был введен в столице минувшей ночью после серии обысков в северо-западной коммуне Моленбек. Полиция арестовала там еще одного подозреваемого в причастности к совершению терактов во Франции, а также обнаружила склад оружия и, по сообщениям СМИ, лабораторию по производству взрывчатки.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил сегодня, что правоохранительные органы получили информацию о "подготовке в стране терактов, аналогичных парижским".