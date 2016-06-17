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    В Брюсселе задерживают вылет каждого второго рейса из-за стачки грузчиков

    Работники компании Swissport недовольны большим объемом сверхурочной работы

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Забастовка, проводимая в пятницу багажными грузчиками в международном аэропорту Брюсселя, привела к задержке вылета каждого второго рейса в среднем на 45 минут.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в администрации аэровокзала.

    Работники компании Swissport, обслуживающие 65% всех авиарейсов в брюссельском аэропорту, недовольны большим объемом сверхурочной работы в условиях нехватки персонала.

    В 2013 году продолжавшаяся несколько дней акция протеста грузчиков компании привела к отмене порядка 200 рейсов. Тогда потери для авиакомпаний составили миллионы евро, а для самого авиатерминала - более чем один миллион евро. Десятки тысяч единиц багажа были получены авиапассажирами с опозданием в несколько дней.

    Swissport обслуживают рейсы Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss, Delta, Iberia.

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