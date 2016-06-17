В Брюсселе задерживают вылет каждого второго рейса из-за стачки грузчиков

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Забастовка, проводимая в пятницу багажными грузчиками в международном аэропорту Брюсселя, привела к задержке вылета каждого второго рейса в среднем на 45 минут.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в администрации аэровокзала.

Работники компании Swissport, обслуживающие 65% всех авиарейсов в брюссельском аэропорту, недовольны большим объемом сверхурочной работы в условиях нехватки персонала.

В 2013 году продолжавшаяся несколько дней акция протеста грузчиков компании привела к отмене порядка 200 рейсов. Тогда потери для авиакомпаний составили миллионы евро, а для самого авиатерминала - более чем один миллион евро. Десятки тысяч единиц багажа были получены авиапассажирами с опозданием в несколько дней.

Swissport обслуживают рейсы Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss, Delta, Iberia.