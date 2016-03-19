 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Брюсселе задержан главный подозреваемый в совершении серии терактов в Париже

    Салаха Абдеслама ожидает экстрадиция во Францию

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Брюсселе в результате спецоперации полиции задержан главный подозреваемый в совершении серии терактов в Париже 13 ноября Салах Абдеслам.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, помимо него задержаны также 4 человека.

    Во время операции С.Абдеслам получил ранение в ногу. Его может ожидать экстрадиция во Францию.

    Напомним, в результате серии терактов в столице Франции в ноябре 2015 года были убиты 130 человек. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi