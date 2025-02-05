В Брюсселе работники предприятий из ряда европейских стран протестуют из-за политики ЕС

Тысячи работников промышленных предприятий таких европейских стран, как Италия, Польша, Испания, Франция, Чехия, приехали в Брюссель, чтобы принять участие в акции протеста протест против политики Евросоюза.

Тысячи работников промышленных предприятий таких европейских стран, как Италия, Польша, Испания, Франция, Чехия, приехали в Брюссель, чтобы принять участие в акции протеста протест против политики Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, организатором является Объединение европейских профсоюзов industriAll, в которое входят профсоюзные организации химической, металлургической, текстильной промышленности, энергетики.

В заявлении организаторов акции говорится о том, что политика ЕС привела к деиндустриализации европейских стран и потери огромного количества рабочих мест.

"Из-за отсутствия стратегии и четкого плана для европейской промышленности, ошибочных решений компаний, отставания в инвестициях в производство, деиндустриализация в Европе уже не угроза, а реальность", - сказано в заявлении.

Они требуют от Еврокомиссии эффективных мер для защиты своих рабочих мест.

Всего, как утверждает организация, она представляет интересы 7 млн рабочих.

Как указала Европейская ассоциация стали (Eurofer), только европейская сталелитейная отрасль за последние 15 лет уже потеряла почти 100 тыс. рабочих мест, а в будущем будут неизбежны новые сокращения.

Профсоюзы требуют от руководства Евросоюза и европейских стран не отказываться от промышленных предприятий в ЕС, обеспечить государственные инвестиции, стимулировать спрос на продукцию, увеличить государственные закупки. Также демонстранты требуют обеспечить промышленные предприятия энергией по доступным ценам.