В Брюсселе пройдет внеочередной саммит по бюджету ЕС

Главы государств и правительств стран ЕС соберутся сегодня в Брюсселе на внеочередной Европейский совет, чтобы обсудить долгосрочный финансовый план (бюджет) Евросоюза на период 2021-2027 годов, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Настал час прийти к соглашению на нашем уровне по многолетнему финансовому плану", - заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в своем письме-приглашении на саммит европейским лидерам.

По его словам, любой перенос этого вопроса может создать "серьезные практические и политические проблемы", и тогда будет сложно продолжать нынешние программы ЕС, как и запускать новые.

"Я вполне осознаю, что эти переговоры (между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС – ред.) из числа самых сложных, которые нам предстоят. Но я также убежден, что при здравом смысле и решимости мы можем найти согласие, которое будет выгодно всем европейцам", - написал Ш.Мишель.

Отмечается, что в ходе подготовки саммита были проведены индивидуальные переговоры Евросовета со всеми руководителями государств-членов ЕС по будущему бюджету, на основе этих консультаций Ш.Мишель представит предложение по общей сумме бюджета и ее распределению в соответствии с планами ЕС.

Ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД Украины, Грузии и Молдовы обратились к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам Восточного партнерства в рамках финансовой перспективы ЕС на 2021-2027 годы.