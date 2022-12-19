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В Брюсселе прошла тайная встреча представителей Греции и Турции

В Брюсселе прошла тайная встреча представителей Греции и Турции В Брюсселе прошла тайная встреча премьер-министра Греции Анн-Марии Бура и представителя президента Турции Ибрагима Калына.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 10:53
В Брюсселе прошла тайная встреча представителей Греции и Турции

В Брюсселе прошла тайная встреча премьер-министра Греции Анн-Марии Бура и представителя президента Турции Ибрагима Калына.

Как передает Report, об этом сообщает портал newsbreak.gr.

По данным издания, разговор прошел "в условиях строжайшей секретности" в присутствии дипломатического советника канцлера Германии Олафа Шольца - Йенса Плетнера.

Отмечается, что стороны изучали намерения друг друга возобновить двусторонние отношения.

"Переговоры проходили в офисе делегации Германии в Европейском союзе с открытой повесткой дня, без каких-либо предварительных условий, чтобы каждая сторона могла изучить намерения другой стороны возобновить двусторонние отношения. На них присутствовал Йенс Плетнер, советник Олафа Шольца по дипломатическим вопросам и бывший посол Германии в Афинах", - уточняется в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Brüsseldə Yunanıstan və Türkiyə nümayəndələri arasında gizli görüş keçirilib
Версия на английском языке Brussels hosts secret meeting of representatives of Greece and Turkiye

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