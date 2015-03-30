В Брюсселе прошел многотысячный митинг против мер экономии в ЕС

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В столице Бельгии около 20 тыс. человек вышли на массовую акцию протеста против мер жесткой экономии в Евросоюзе, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Наше общество противостоит многочисленным вызовам в плане экономическом, экологическом, из-за бедности и неравенства. Если мы хотим найти на них ответы, мы должны изменить нынешнюю политику. Наши требования: справедливые налоги, равные шансы для всех, инвестиции в такие основополагающие права, как образование, культура и экология", - назвал основные требования протестующих один из организаторов марша Вутер Хиллэрт.

Вышедшие на улицы Брюсселя демонстранты несли лозунги с требованиями налоговой справедливости, перспективы для молодого поколения и социальной защищенности для пожилых.

Также протестующие требовали достойной работы, условий для культурного развития, защиты окружающей среды, укрепления демократических принципов, отмечает издание "Газета.Ru".

Некоторые демонстранты распевали революционные песни.