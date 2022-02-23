В Брюсселе пройдет экстренный саммит ЕС по Украине

Экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза пройдет 24 февраля в Брюсселе в связи с признанием Россией независимости "ЛНР" и "ДНР".

Экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза пройдет 24 февраля в Брюсселе в связи с признанием Россией независимости "ЛНР" и "ДНР".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду письме председателя Евросовета Шарля Мишеля, адресованном 27 лидерам стран сообщества.

"Я хотел бы пригласить вас на специальное заседание Евросовета в четверг, 24 февраля, которое состоится очно в Брюсселе и начнется в 20:00. Важно, чтобы мы по-прежнему были едины и решительны и совместно определяли наш коллективный подход и действия", - отмечается в письме.