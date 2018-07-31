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    В Брюсселе произошла стрельба в районе Южного вокзала, один человек ранен

    По не подтвержденным пока официально данным СМИ, стрелявших было двое, им удалось скрыться

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Стрельба произошла сегодня утром в районе Южного вокзала в Брюсселе, ранение получил один человек, прокуратура ведет расследование инцидента, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    По информации следствия, инцидент произошел на улице Аргон, рядом с которой находятся вокзал и гостиницы.

    "Один человек, личность которого пока не установлена, получил два огнестрельных ранения, угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении прокуратуры Брюсселя.

    Прокуратура возбудила дело по факту покушения на убийство и инициировала проведение следственных действий, в том числе изучение записи с камер видеонаблюдения и баллистическую экспертизу.

    По не подтвержденным пока официально данным СМИ, стрелявших было двое, им удалось скрыться.

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