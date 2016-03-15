В Брюсселе произошла перестрелка в ходе полицейской операции

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В ходе полицейской антитеррористической операции в одном из домов пригорода Брюсселя произошла перестрелка, в результате которой получили ранения трое полицейских, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Инцидент произошел в районе Форест на юге Брюсселя.

По данным местных СМИ, полиция ищет двух подозреваемых.

Бельгийские полицейские, как и их коллеги в других европейских странах, продолжают поиски людей, связанных с нападениями боевиков в Париже 13 ноября, в результате которых погибли 130 человек.

По информации AFP, нынешняя операция связана с расследованием этого дела.