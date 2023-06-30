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В Брюсселе после беспорядков арестовали более 60 человек

В Брюсселе после беспорядков арестовали более 60 человек Бельгийские полицейские арестовали 64 человека в ходе беспорядков, вспыхнувших в Брюсселе в четверг вечером.
Другие страны
30 июня 2023 г. 16:33
В Брюсселе после беспорядков арестовали более 60 человек

Бельгийские полицейские арестовали 64 человека в ходе беспорядков, вспыхнувших в Брюсселе в четверг вечером.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила бельгийская газета Soir со ссылкой на заявление местной полиции.

По данным правоохранительных органов, молодые люди собирались во многих районах города, чтобы "поиграть в кошки-мышки с полицией". В результате 47 несовершеннолетних и 16 взрослых были задержаны и помещены под административный арест. Еще один несовершеннолетний нарушитель был помещен под стражу в суде, сообщает Soir.

Как уточняет газета, особенно напряженной была обстановка в районе Аннессенс и Южного вокзала, где было сосредоточено большое количество полицейских. Нарушители жгли костры и машины, пытались забаррикадировать проезд скутерами и картонными коробками. Как сообщает полиция, были приняты незамедлительные меры по устранению нарушений и к полуночи обстановка стабилизировалась.

Местные власти сообщали ранее об инцидентах в другой коммуне столичного региона - Эттербек, где проживают выходцы из Турции и Марокко.

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