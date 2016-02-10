В Брюсселе открывается встреча министров обороны НАТО

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе откроется министериал обороны. Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.



Согласно информации, на заседании ожидается обсуждение вопросов проведения мониторинга на границе с Турцией, потока беженцев из Сирии и Ирака и безопасности стран-участниц.

По информации, участие в заседании примет министр обороны Грузии Тинатин Хидашели.



Отметим, Грузия не является членом НАТО.