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В Брюсселе открывается традиционная встреча лидеров ЕС в рамках Европейского совета

В Брюсселе открывается традиционная встреча лидеров ЕС в рамках Европейского совета В Брюсселе открывается традиционная встреча лидеров ЕС в рамках Европейского Совета
Другие страны
26 июня 2025 г. 13:03
В Брюсселе открывается традиционная встреча лидеров ЕС в рамках Европейского совета

Сегодня в Брюсселе, столице Бельгии и европейской политики, начинает свою работу Европейский совет.

Как сообщает европейское бюро Report, председательствовать на двухдневной встрече лидеров стран ЕС будет глава Совета Антониу Кошта.

Главы государств и правительств обсудят геоэкономические вызовы, ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. На повестке также вопросы обороны и безопасности Евросоюза, конкурентоспособности, миграции, вступление Молдовы, ситуация на Западных Балканах, а также внутренняя безопасность и противодействие гибридным угрозам.

"Мы обсудим ряд вопросов, требующих совместных решений для продвижения наших общих амбиций - построения более конкурентоспособной, безопасной и автономной Европы, а также обеспечения превращения Европейского Союза в эффективного, предсказуемого и надежного глобального игрока", - заявил Кошта в опубликованном накануне письме.

Кроме того, на сегодняшнем саммите планируется введение 18-го пакета санкций против России.

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Версия на азербайджанском языке Brüsseldə Aİ liderlərinin ənənəvi görüşü başlayır

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