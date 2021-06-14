О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Брюсселе открылся саммит НАТО

В Брюсселе открылся саммит НАТО Саммит глав государств и правительств 30 стран НАТО с участием президента США Джо Байдена открылся в понедельник в Брюсселе под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
Другие страны
14 июня 2021 г. 16:26
В Брюсселе открылся саммит НАТО

Саммит глав государств и правительств 30 стран НАТО открылся сегодня в Брюсселе под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Как предает Report со ссылкой на ТАСС, торжественную церемонию открытия транслировала пресс-служба НАТО.

"Ни одна страна мира не способна справиться с современными вызовами безопасности в одиночку, но Европа и Северная Америка не одиноки, мы едины в НАТО. Когда мы едины, мы можем справиться с любыми вызовами нашей безопасности. Сегодня мы откроем новую страницу в истории альянса, утвердив инициативу "НАТО-2030" - трансатлантическую повестку дня будущего", - заявил, открывая саммит, Столтенберг.

На встрече предполагается обсудить отношения с Россией и Китаем, повышение военных расходов, а также процесс всесторонней адаптации альянса на период до 2030 года. Участники также должны принять решение о начале разработки новой Стратегической концепции НАТО, которую предполагается утвердить в 2022 году на следующем саммите, который состоится в в Испании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке NATO-nun zirvə görüşü başladı
Версия на английском языке NATO summit kicks off in Brussels

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
14 июня 2021 г. 15:23
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
14 июня 2021 г. 14:29
Минобороны: 10 военнослужащих числятся пропавшими без вести
Минобороны: 10 военнослужащих числятся пропавшими без вести
14 июня 2021 г. 14:03
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10
В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии
ФотоВ США назвали лауреатов Пулитцеровской премии
12 июня 2021 г. 07:56
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
11 июня 2021 г. 19:49
Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова
Министр культуры ответил на замечание Самира Шарифова
11 июня 2021 г. 19:27
Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
11 июня 2021 г. 17:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi