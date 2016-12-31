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    В Брюсселе нетрезвых водителей в новогоднюю ночь отвезут домой бесплатно

    Для вызова водителей-добровольцев требуется лишь набрать заранее объявленный телефонный номер

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Дбровольцы из ассоциации "Ответственные молодые водители" (Responsible Young Drivers) в новогоднюю ночь в Брюсселе будут бесплатно развозить по домам нетрезвых автолюбителей, которые сделают выбор в пользу этой услуги, отказавшись от вождения "подшофе", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    По словам представителя ассоциации, для вызова водителей-добровольцев требуется лишь набрать заранее объявленный телефонный номер.

    В связи с тем, что число желающих воспользоваться услугой бесплатного извоза растет с каждым годом, автолюбителям рекомендовано звонить в ассоциацию за час до планируемого отъезда домой. Для доставки клиентов с полуночи до 6.00 часов утра будут задействованы 200 автомобилей.

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