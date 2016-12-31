В Брюсселе нетрезвых водителей в новогоднюю ночь отвезут домой бесплатно

По словам представителя ассоциации, для вызова водителей-добровольцев требуется лишь набрать заранее объявленный телефонный номер.

В связи с тем, что число желающих воспользоваться услугой бесплатного извоза растет с каждым годом, автолюбителям рекомендовано звонить в ассоциацию за час до планируемого отъезда домой. Для доставки клиентов с полуночи до 6.00 часов утра будут задействованы 200 автомобилей.