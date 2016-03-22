​В Брюсселе найдена новая бомба и флаг ИГИЛ

Баку. 22 Марта. REPORT.AZ/ В ходе рейда бельгийских правоохранителей в одном из домов Брюсселя было найдено взрывное устройство, неопознанные химикаты и флаг ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press в своем твиттере.

Правоохранительные органы также сообщили, что взрывное устройство было напичкано гвоздями.

Ранее сообщалось, что в Бельгии начались рейды по всей стране из-за терактов в Брюсселе.

Во вторник, 22 марта, в аэропорту и метро Брюсселя прогремели взрывы. По последним данным, в результате терактов 34 человека погибли, около 200 — пострадали. Уровень террористической угрозы в Бельгии повышен до наивысшего, работа метрополитена, аэропорта и всего общественного транспорта приостановлена. Бомбу в аэропорту подорвал террорист-смертник. Жителей Брюсселя просят не выходить из своих домов, следить за новостями и сохранять бдительность.