В Брюсселе начался саммит ЕС-США с участием Байдена

Первый за последние семь лет Саммит ЕС - США начался сегодня в Брюсселе с участием американского президента Джо Байдена

Первый за последние семь лет Саммит ЕС - США начался сегодня в Брюсселе с участием американского президента Джо Байдена. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

ЕС на саммите представляют главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщил накануне журналистам в Брюсселе представитель ЕС, встреча призвана восстановить отношения между Брюсселем и Вашингтоном. Кроме того, стороны намерены обсудить координацию политики в отношении России и запустить двусторонний диалог по РФ. В повестку встречи войдут также пандемия, Китай, кризис в Беларуси, конфликт на востоке Украины, а также ситуация в Нагорном Карабахе, иранская ядерная сделка, отношения с Турцией.