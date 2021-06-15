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В Брюсселе начался саммит ЕС-США с участием Байдена

В Брюсселе начался саммит ЕС-США с участием Байдена Первый за последние семь лет Саммит ЕС - США начался сегодня в Брюсселе с участием американского президента Джо Байдена
Другие страны
15 июня 2021 г. 14:40
В Брюсселе начался саммит ЕС-США с участием Байдена

Первый за последние семь лет Саммит ЕС - США начался сегодня в Брюсселе с участием американского президента Джо Байдена. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

ЕС на саммите представляют главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщил накануне журналистам в Брюсселе представитель ЕС, встреча призвана восстановить отношения между Брюсселем и Вашингтоном. Кроме того, стороны намерены обсудить координацию политики в отношении России и запустить двусторонний диалог по РФ. В повестку встречи войдут также пандемия, Китай, кризис в Беларуси, конфликт на востоке Украины, а также ситуация в Нагорном Карабахе, иранская ядерная сделка, отношения с Турцией.

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Версия на азербайджанском языке Brüsseldə Baydenin iştirakı ilə Aİ-ABŞ sammiti başlayıb
Версия на английском языке EU-US summit with Biden's participation kicks off in Brussels

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