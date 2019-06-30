​В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC

Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события, передает Report.

"Саммит обещает быть сложным и долгим, так как на данный момент нет никакого консенсуса, а есть большие расхождения по кандидатуре на пост главы ЕК", - сказал журналистам европейский источник в кулуарах саммита.

На кону - должности председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы Европейского совета Дональда Туска, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, главы Европейского Центробанка Марио Драги, а также председателя Европарламента Антонио Таяни. Все они уже объявили, что покидают свои посты. Полномочия всех, за исключением Таяни, истекают 31 октября. Мандат главы Европарламента прекращает действовать с первой сессии Европарламента нового созыва, которая пройдет 2-4 июля в Страсбурге.

Участники саммита готовятся пересмотреть процедуру демократических выборов председателя Еврокомиссии (исполнительной структуры ЕС, имеющей самые большие полномочия в Евросоюзе), известную под названием системы "главного кандидата". Она подразумевает, что ЕК должен возглавить лидер коалиционного большинства в Европарламенте, избранном 23-26 мая. Эта схема была широко разрекламирована Брюсселем в период предвыборной кампании как новая система "прямых демократических выборов" главы Еврокомиссии.

Однако ни одна партия в Европарламенте не получила уверенного большинства. Коалиция также не сформирована, что дает хорошие шансы главам государств ЕС, которые входят в Европейский совет - орган, ответственный за принятие стратегических решений в Евросоюзе, - выдвинуть на этот пост более удобного для них политика.