В Брюсселе начались переговоры о выходе Великобритании из ЕС

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Брюсселе начались переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в них принимают участие министр Великобритании по выходу из Евросоюза Дэвид Дэвис и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

В первый день переговоров их участники сосредоточатся на организационных вопросах: как часто они будут встречаться и в каком порядке будут обсуждаться главные темы переговоров.

"Мы начинаем эти переговоры в позитивном и конструктивном ключе, чтобы в будущем прийти к созданию крепкого и особенного партнерства между нами и нашими европейскими союзниками и друзьями", - заявил Дэвис.

По некоторым подсчетам Brexit будет стоить до 50 млрд фунтов стерлингов (более 57 млрд евро).

На референдуме о членстве Великобритании в Евросоюзе, прошедшем летом прошлого года, победили сторонники Brexit. После этого пост премьера Британии заняла Тереза Мэй. В марте 2017 года она объявила о запуске процесса по выходу Великобритании из ЕС.

На процедуру согласования условий выхода Британии из ЕС, согласно Лиссабонскому договору, отводится до двух лет, после чего членство автоматически прекращается. Этот срок закончится 29 марта 2019 года, но может быть продлен по обоюдному решению договаривающихся сторон.

Согласно статье 50 Лиссабонского договора, соглашение об условиях выхода должно быть одобрено квалифицированным большинством: то есть решение должно быть принято 72% остающихся стран-членов, представляющими 65% населения ЕС. Кроме того, решение должно быть поддержано депутатами Европарламента.