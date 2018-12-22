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    В Брюсселе группа "желтых жилетов" проводит акцию протеста

    Группа приблизительно из 50 человек собралась утром в северном квартале Схарбек
    © РИА Новости / Алексей Витвицкий

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Небольшая группа "желтых жилетов" проводит акцию протеста на севере Брюсселя, инцидентов не отмечено, в центре города и в районе Центрального вокзала дежурят усиленные полицейские патрули и два водомета.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    Группа приблизительно из 50 человек собралась утром в северном квартале Схарбек, после чего двинулась в сопровождении полицейских в направлении центра города. Участники акции раздают прохожим листовки, в которых содержится требование о проведении референдума гражданской инициативы. Акция при этом заранее не была согласована с властями, как и в предыдущих случаях.

    Ранее в Брюсселе прошли две крупные акции "желтых жилетов", которые закончились столкновениями с полицией и административным задержанием десятков человек. 

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