В Брюсселе группа "желтых жилетов" проводит акцию протеста

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Небольшая группа "желтых жилетов" проводит акцию протеста на севере Брюсселя, инцидентов не отмечено, в центре города и в районе Центрального вокзала дежурят усиленные полицейские патрули и два водомета.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
Группа приблизительно из 50 человек собралась утром в северном квартале Схарбек, после чего двинулась в сопровождении полицейских в направлении центра города. Участники акции раздают прохожим листовки, в которых содержится требование о проведении референдума гражданской инициативы. Акция при этом заранее не была согласована с властями, как и в предыдущих случаях.
Ранее в Брюсселе прошли две крупные акции "желтых жилетов", которые закончились столкновениями с полицией и административным задержанием десятков человек.
Tural AsadiАвтор новости