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В Брюсселе четверо полицейских ранены на акции протеста

В Брюсселе четверо полицейских ранены на акции протеста Четверо полицейских получили легкие ранения в результате короткой потасовки с протестующими пожарными на манифестации в Брюсселе против сокращения пенсий.
Другие страны
13 января 2025 г. 17:56
В Брюсселе четверо полицейских ранены на акции протеста

Четверо полицейских получили легкие ранения в результате короткой потасовки с протестующими пожарными на манифестации в Брюсселе против сокращения пенсий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

"Несколько десятков пожарных покинули согласованный маршрут манифестации и попытались перекрыть Бульварное кольцо Брюсселя. Они атаковали наших коллег в результате чего четверо полицейских получили легкие ранения и был кратковременно применен слезоточивый газ", - сообщили в полиции, подчеркнув, что инцидент "носил краткосрочный и локальный характер".

Представитель профсоюза пожарных немедленно осудил действия своих коллег. Он заявил, что на манифестацию "людей привезли со всей страны", в результате отдельные участники акции не разделяют ценности ее организаторов.

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Версия на азербайджанском языке Brüsseldə etiraz aksiyasında dörd polis yaralanıb

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