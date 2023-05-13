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В Брянской области в результате крушения вертолета повреждены пять домов

В Брянской области в результате крушения вертолета повреждены пять домов Пять домовладений получили повреждения в результате крушения вертолета в Клинцах Брянской области.
Другие страны
13 мая 2023 г. 16:59
В Брянской области в результате крушения вертолета повреждены пять домов

Пять домовладений получили повреждения в результате крушения вертолета в Клинцах Брянской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший - женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.

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