В Брянской области упали сразу два вертолета и самолет

Истребитель Су-34 потерпел крушение в субботу в Брянской области.

В российском сегменте Телеграма по мере поступления новой информации о событиях в небе над Брянской областью все чаще появляется утверждение, что там утром упали сразу три летательных аппарата - два вертолета и боевой самолет, передает Report со ссылкой на русскую службу Би-би-си.

О самолете Су-34 написало в том числе и агентство ТАСС, сообщив, что он упал "недалеко от украинской границы".

Все эти сообщения требуют проверки и уточнения, отмечает Би-би-си.

Некоторые российские пропагандистские каналы высказывают ничем не подтвержденные предположения, что вертолеты и самолет были сбиты украинскими зенитчиками с применением полученных ими западных дальнобойных систем.

Другие - также без подтверждений - пишут о диверсионных группах украинцев с переносными зенитными комплексами.

15:42

Истребитель Су-34 потерпел крушение в субботу в Брянской области.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается", - сообщают экстренные службы.

Обстоятельства катастрофы выясняются. Ранее в Брянской области разбился вертолет Ми-8. Погибли два члена экипажа.