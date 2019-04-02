В парламенте Великобритании создали спецкомитет по изучению фейковых новостей

В парламенте Великобритании создан специальный подкомитет по изучению дезинформации и фейковых новостей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре СМИ и спорту.

"Мы уверены, что существует общественный интерес в продолжении нашего исследования угрозы демократии, исходящей от дезинформации. Поэтому мы формируем новый подкомитет по вопросам дезинформации. Мы запустим новый сайт (для комитета) и проведем слушания с участием министра по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Джереми Райта в мае 2019 года", - говорится в докладе.

Отметим, что на первых слушаниях депутаты планируют обсудить ответ правительства на опубликованный ранее доклад "Дезинформация и фейковые новости", а также отчет о вредоносных действиях в интернете, который планируется опубликовать в ближайшее время. Принять участие в слушаниях смогут все члены комитета по цифровым технологиям.