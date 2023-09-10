В британском парламенте арестовали предполагаемого китайского шпиона

Полиция Великобритании задержала помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Полиция Великобритании задержала помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Как передает Report, об этом сообщила газета Times со ссылкой на полицию Лондона.

"Референт из британского парламента был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая", - пишет издание.

По информации газеты, сфера деятельности референта включала внешнеполитические вопросы, в том числе отношения с Пекином. Помимо этого, он некоторое время жил в Китае, где, как предполагают правоохранители, его и могли завербовать.

Арестованный мужчина предположительно имел связи с рядом высокопоставленных членов консервативной партии, имеющих доступ к секретной информации. К ним относятся замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат и председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Керн.

Как сообщает газета, полиция арестовала подозреваемого еще 13 марта, но тогда он был отпущен под залог до октября. В то время правоохранители не опубликовали подробности дела, сообщив лишь, что обвинения связаны с разглашением гостайны. Также был задержан еще один неназванный подозреваемый.

Издание отмечает, что инцидент может стать одним из крупнейших нарушений безопасности вследствие деятельности другой страны.