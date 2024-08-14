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В британском городе Уолсолл произошла утечка химических веществ в канал

В британском городе Уолсолл произошла утечка химических веществ в канал Утечка химикатов в канал произошла в британском городе Уолсолл, воду в нем проверяют на содержание ядовитого цианистого натрия и других химических веществ.
Другие страны
14 августа 2024 г. 12:05
В британском городе Уолсолл произошла утечка химических веществ в канал

Утечка химикатов в канал произошла в британском городе Уолсолл, воду в нем проверяют на содержание ядовитого цианистого натрия и других химических веществ.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом в соцсетях сообщил местный городской совет.

"Агентства (в составе партнерства местных служб региона) Западный Мидленд расценивают разлив химикатов в канале в Уолсолле как крупный инцидент… Агентство по охране окружающей среды разработало тестовый режим по проверке воды на содержание цианида натрия и других химических веществ", - сказано в сообщении.

Городской совет также заявил, что утечка произошла с одного из объектов, не приводя дополнительной информации.

Власти рекомендовали местным жителям избегать зоны канала, а также незамедлительно обратиться к врачу в случае ухудшения самочувствия после контакта с водой.

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Версия на английском языке Major incident declared in UK after canal cyanide spill

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