В британском городе Уолсолл произошла утечка химических веществ в канал

Утечка химикатов в канал произошла в британском городе Уолсолл, воду в нем проверяют на содержание ядовитого цианистого натрия и других химических веществ.

Утечка химикатов в канал произошла в британском городе Уолсолл, воду в нем проверяют на содержание ядовитого цианистого натрия и других химических веществ.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом в соцсетях сообщил местный городской совет.

"Агентства (в составе партнерства местных служб региона) Западный Мидленд расценивают разлив химикатов в канале в Уолсолле как крупный инцидент… Агентство по охране окружающей среды разработало тестовый режим по проверке воды на содержание цианида натрия и других химических веществ", - сказано в сообщении.

Городской совет также заявил, что утечка произошла с одного из объектов, не приводя дополнительной информации.

Власти рекомендовали местным жителям избегать зоны канала, а также незамедлительно обратиться к врачу в случае ухудшения самочувствия после контакта с водой.