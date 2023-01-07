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В британской правительственной машине обнаружили китайский датчик слежения

В британской правительственной машине обнаружили китайский датчик слежения Устройство, передающее информацию о своем местоположении, было обнаружено в одном из автомобилей, которые используют члены британского правительства и высокопоставленные дипломаты.
Другие страны
7 января 2023 г. 18:51
В британской правительственной машине обнаружили китайский датчик слежения

Устройство, передающее информацию о своем местоположении, было обнаружено в одном из автомобилей, которые используют члены британского правительства и высокопоставленные дипломаты.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета i, источники в спецслужбах королевства считают, что за внедрением таких датчиков в производимое КНР оборудование для автомобилей может стоять китайская разведка.

Газета ссылается на сотрудника британской контрразведки, заявившего изданию, что из-за растущих опасений Лондона по поводу шпионажа автомобили тщательно проверили и "разобрали по винтику". В результате была обнаружена сим-карта, передающая информацию о своих координатах.

"Это дает возможность собирать информацию о правительстве в течение многих месяцев и лет, постоянно отслеживая перемещения, постоянно создавая подробную картину ведущейся деятельности, - сказал собеседник издания. - Это можно медленно и методично делать на протяжении очень, очень долгого времени. В этом заключается уязвимость".

Другой источник издания, ранее работавший в службах безопасности королевства, предположил, что информацию о перемещении британских министров могли получать не только китайские, но и российские спецслужбы.

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