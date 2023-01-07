СМИ: В британской правительственной машине нашли китайский датчик слежения

В британской правительственной машине был обнаружен китайский датчик слежения

В британской правительственной машине обнаружен китайский датчик слежения

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает британская газета i.

Источники в спецслужбах королевства считают, что за внедрением таких датчиков в производимое КНР оборудование для автомобилей может стоять китайская разведка.

i ссылается на сотрудника британской контрразведки, заявившего изданию, что из-за растущих опасений Лондона по поводу шпионажа автомобили тщательно проверили и "разобрали по винтику". В производимом в КНР оборудовании для автомобилей была обнаружена SIM-карта, которая передает информацию со своими координатами.

"Это дает возможность собирать информацию о правительстве на протяжении многих месяцев и лет, постоянно отслеживая перемещения и создавая подробную картину ведущейся деятельности. В этом заключается уязвимость", - сказал сотрудник британской контрразведки.